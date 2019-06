¿Cuál es la diferencia entre un infarto y paro cardíaco?

Síguenos en Facebook

El ministro de Defensa, José Huerta, falleció de un infarto al corazón este lunes 24 de junio, a los 71 años de edad. Sin embargo, lo que le ha ocurrido al extinto ministro fue un infarto extenso que devino en muerte súbita, todo ocurrió dentro de una hora.

¿Cuál es la diferencia entre infarto y un paro cardíaco?

Percy Robles, cardiólogo de la Clínica Ricardo Palma explicó a Diario Correo, de lo que trata el infarto.

"Es una condición donde se tapa la arteria del corazón, es la oculsion de una de las arterias coronarias, que son la que irriga el músculo, pero un apoyo oportuno puede evitara la muerte de la persona", señaló el galeno.

Marco Almerí, cardiólogo del Hospital Alberto Barton, ilustró a Diario Correo la diferencia entre un infarto y paro cardíaco, y de lo que trata un infarto extenso y un infarto pequeño.

"El infarto es la muerte de un sector de corazón, en el lapso de seis horas sin oxígeno, la persona puede morir, aparece la sesión de muerte, pero el resto del corazón sigue trabajando, bombeando sangre hacia el cuerpo; sin embargo el paro es en todo el corazón, que deja de latir, no tiene pulso, ya no bombea sangre y el cerebro solo espera 5 minutos para recibir la sangre con oxígeno, de no recepcionarlo, ocurre la muerte cerebral, y luego biológica del paciente", manifestó el galeno.

De acuerdo al doctor Almerí, el infarto extenso está comprometido en más del 30 % de la masa del corazón que puede conllevar a un paro, pues todo el corazón se llega a detener, en menos de una hora; en tanto, un infarto pequeño solo compromete a un pequeño tamaño de la zona infartada, podría ser un 5% del corazón, es en ese caso que la persona puede sobrevivir.

Los especialistas advierten que el corazón avisa su malestar con:

1. Cansancio o fatiga fácil: ya el corazón no está bombeando suficiente sangre con oxígeno para extremidades en actividades como correr o subir las escaleras

2. Dolor de pecho: (En las mujeres se presentan con dolor de abdomen). Otros lugaresequivalentes para detectar señales de una dolencia cardíaca son el hombro izquierdo, mandibula inferior, omóplatos (espalda). No necesariamente es un dolor fuerte, disconfort de pecho u opresión leve.

¿Cuáles son los factores de riesgo de un infarto?

Sedentarismo

Sobrepeso u obesidad

Estrés

Hipertensión arterial

Diabetes mellitus

Tabaquismo

Tener colesterol alto

Factor genético

¿Cómo prevenir los infartos cardíacos?

1.Con una cinta métrica, medir el abdomen, a la altura del ombligo. En la mujer, el abdomen no debe pasar más de 88 centímetros, y en el hombre, no más de 102 centímetros. De pasarlo, estarías entrando en el factor de riesgo de sobrepeso u obesidad.

2. Realizar actividad física no menos de 60 minutos al día y puede ser fraccionado. Ejercicios como caminatas, subir escaleras, nadar, cualquier actividad física vale para prevenir un infarto.

3. Comenzar una dieta, donde el consumo de sal sea de cinco gramos, el equivalente a untercio de cuchara de té , no carbohidratos y subir consumo de fruta, alto en vitaminas y en potasio que equilibra al sodio.

Se recomienda diversos exámenes para prevenir un infarto, en hombres desde los 45 años y en las mujeres desde los 55 años. Al ser evaluados, el médico le señalará qué evaluaciones tendrá, desde un electrocardiograma, una tomografía hasta un cateterismo, que es un procedimiento invasivo para ver como va la arteria.

