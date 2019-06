Investigadores descubrieron mecanismo por el cual las células cancerígenas se "hacen inmortales"

Síguenos en Facebook

Una reciente investigación reveló que las células cancerígenas se nutren y se hacen "inmortales" cuando ingieren vitamina C reciclada.

El estudio realizado por investigadores de la Universidad de Concepción en Chile y que fue publicado en la revista Free Radical Biology and Medicine, sostiene que las células cancerígenas adquieren vitamina C oxidada (ácido deshidroascórbico o DHA), que encuentran en tumores para luego transportarlos a su interior y convertirlos en una vitamina C reducida que posee una función antioxidante.

Según explicó la doctora Coralia Rivas, quien dirige el equipo de investigación, lo que descubrieron es una característica inusual en las células tumorales, las cuales son capaces de acumular grandes cantidades de vitamina C en su interior, en comparación con las células normales.

Rivas declaró para la radio de la universidad que las células tumorales tienen un transportador que toma la vitamina C reducida y la lleva directo a la mitocondria (orgánulos encargados de suministrar la mayor parte de la engería necesaria para la actividad celular), mecanismo por el cual las células tumorales se harían inmortales.

Sin embargo, esto no significa que las personas deban dejar de consumir vitamina C, lo que ahora deben hacer los científicos es crear una solución farmacológica que inhiba el proceso de transportar la vitamina a la mitocondria, según precisó Rivas.

"La vitamina C es un elemento fundamental para cualquier ser vivo, y en el caso de los humanos sí o sí debe estar en la dieta. Al quitarla más bien vas a causar una enfermedad sumamente complicada y vas a quedar desprotegido", aseveró la investigadora.