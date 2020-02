Hay tantos componentes en el cuerpo humano que es difícil conocer las características de cada uno de ellos. Sin embargo, el óxido nítrico es un elemento que no puede pasar desapercibido debido a su importancia para el bienestar de la salud de las personas: estamos frente a la molécula esencial que regula la presión sanguínea, ayuda al crecimiento de la masa muscular y es usado en tratamientos para la cura de enfermedades que afectan al sistema nervioso y el cáncer. ¿El gran secreto? Nuestro propio cuerpo puede producirla.

Fue el 12 de octubre de 1998 cuando el Comité Nobel de la Academia Sueca decidió otorgarle la distinción que, para gran parte del planeta, es la cúspide de la carrera que toda persona ostenta. El premio Nobel de Medicina le cambió la vida a Louis Ignarro, quien -junto a los doctores Robert Furchgott y Ferid Murad- recibió el galardón por sus descubrimientos individuales sobre el óxido nítrico y sus propiedades. En su visita al Perú, Ignarro, actualmente laborando como miembro del Consejo Consultor de Herbalife Nutrition, conversó con Correo sobre qué lo llevó a tomar el camino de la ciencia, los detractores de su elección como Nobel y la inversión que hace el Estado para la investigación científica en nuestro país.

¿En qué momento de su vida académica se convenció de que sería un científico?

Me convencí de que quería ser científico cuando era muy joven, aun antes de la secundaria. Cuando tenía unos 10 años de edad, me di cuenta de que a mí me encantaba la química y la biología, y sabía que yo quería estudiar estos cursos para convertirme en un científico a medida que iba creciendo.

Quizás una parte de la población lo sepa, pero me gustaría que nos contara con sus palabras cómo sus descubrimientos individuales en conjunto con los doctores Furchgott y Murad los llevaron a ganar el Premio Nobel de 1998.

Compartí el premio Nobel de Medicina en 1998 sobre óxido nítrico con dos personas: una con el Dr. Robert Furchgott y otra con el Dr. Ferid Murad. Nosotros trabajamos en universidades separadas, pero cada uno investigaba un aspecto diferente del óxido nítrico. Los tres hicimos una contribución muy significativa, la cual nos llevó a compartir este premio Nobel por el óxido nítrico. Mi descubrimiento en particular fue basado en que nuestros cuerpos producen el óxido nítrico para protegernos de cualquier tipo de enfermedades cardiovasculares.

¿En qué circunstancias conoció a sus colegas Robert F. Furchgott y Ferid Murad?

Los había conocido 20 o 30 años antes de que a nosotros se nos galardone con el premio Nobel. Cuando yo terminé de hacer mi doctorado en farmacología, casi voy a trabajar en el laboratorio del Dr. Furchgott, pero en ese momento decidí ir a otro lugar. El Dr. Murad también estaba trabajando como farmacólogo, así como lo hacia yo por muchos años antes del premio Nobel. Nosotros nos veíamos varias veces cada año, probablemente 25 años antes de volver a encontramos en Estocolmo para compartir el premio Nobel.

Si bien no trabajaron juntos antes del Premio Nobel de Medicina de 1998, ¿lo hicieron después?

Nosotros no trabajamos juntos antes y tampoco después de la premiación. Cada uno de nosotros continuó trabajando sus áreas específicas de investigación relacionado al óxido nítrico y la premiación Nobel.

¿Qué significó el Premio Nobel para tu carrera profesional?

Bueno, significó mucho en mi carrera profesional. Claramente ya estaba bien reconocido antes de la premiación del Nobel porque todos sabían sobre mi trabajo. Es uno de los motivos por los que fui galardonado, pero después de tener tal reconocimiento se hizo más fácil para que nosotros podamos obtener fondos para continuar la investigación y también para atraer a personas jóvenes al laboratorio. La premiación Nobel también hizo que yo fuera invitado a todo el mundo para poder hablar sobre mis hallazgos y mi investigación. De hecho, ha sido algo muy positivo.

Han pasado casi 22 años desde que fue galardonado, ¿qué ha cambiado en Louis Ignarro desde esos días?

Estoy aquí en Lima, Perú, para poder hablar sobre el premio Nobel. De hecho, este es uno de los cambios. Debido al premio Nobel yo he sido invitado a muchos países en todo el mundo durante estos últimos 22 años para poder conversar sobre mi investigación y el óxido nítrico. Esto me ha permitido explicarle al mundo los beneficios de salud sobre esta molécula y por qué es tan importante para nosotros establecer una dieta balanceada, sana y la realización de actividades físicas para mantenernos sanos y así elevar la cantidad de óxido nítrico en el cuerpo.

¿Conoce al Dr. Salvador Moncada?, si lo conoce, ¿qué puede contarnos sobre él?

El Dr. Salvador Moncada ha sido un muy buen amigo mío por mucho años antes de la premiación del Nobel. El Dr. Moncada ha contribuido enormemente en nuestro entendimiento de la fisiología y farmacología del óxido nítrico. Él ha sido uno de los pocos científicos que al comienzo reconoció la importancia del óxido nítrico en el cuerpo humano, por ello él ha sido de una tremenda ayuda en el avance del campo del óxido nítrico. Aquellos que trabajamos en el área del óxido nítrico estamos muy agradecidos con el Dr. Moncada por haber aportado a la investigación.

Un artículo de José de Berrazueta considera que el Premio Nobel de medicina de 1998 debería haber sido para el Dr. Moncada porque, como él implica, fue él quien descubrió ciertas propiedades del óxido nítrico. ¿Qué opina de sobre eso?

Bueno, el Dr. Moncada hizo contribuciones significativas en el campo del óxido nítrico; sin embargo, no hizo ningún tipo de descubrimiento ni hallazgo original, y uno de los criterios por los cuales se otorga un premio Nobel es porque tiene que ser un descubrimiento original. En el caso de los doctores Furchgott y Murad, ambos hicieron hallazgos originales en sus investigaciones. Yo descubrí que nuestros cuerpos producen el óxido nítrico por primera vez. Es desafortunado, pero el premio Nobel no se da por cuánto contribuyas en avanzar un campo. Hay muchos otros premios que se otorgan por cuánto uno aportado en un campo y el Dr. Moncada ha recibido muchos galardones, pero el premio Nobel se le otorga a aquellos que descubren algo en un campo. Entonces, él (el Dr. Moncada) no fue parte de ese descubrimiento particular y es debido a eso que no compartió el premio Nobel con nosotros.

¿Cuánto ha crecido en importancia el uso de óxido nítrico para la medicina mundial?

Es extremadamente importante. De hecho, se han desarrollado muchos avances además de varios medicamentos y drogas gracias al óxido nítrico, incluyendo al viagra. Otra cosa que hemos aprendido es que esto ha ayudado a la vida humana en que nosotros entendamos los dos factores más importantes que pueden mantener nuestros niveles de oxido nítrico elevados para así poder mantener nuestro saludable. Uno de esos factores es mantener una dieta balanceada, así como la actividad física. Estos dos puntos son claramente importantes para poder elevar la cantidad de oxido nítrico en el cuerpo.

Perú es uno de los países que menos invierte en investigación superior en América Latina, ¿qué mensaje puede dar a los estudiantes que no conocen de apoyo para su investigación?

Es importante que pese a las dificultades se traigan personas reconocidas en medicina al Perú. Así se logrará motivar a los jóvenes estudiantes y que ellos puedan ver de cerca que uno puede alcanzar lo que se propone, solo tiene que seguir ese sentimiento de curiosidad y ganas de aprender.