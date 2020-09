El confinamiento y la situación de vulnerabilidad de muchas personas ha hecho que el sistema delivery de alimentos sea el método más utilizado con el fin de evitar salir de casa y así exponerse al contagio del coronavirus. Sin embargo, el sistema delivery también presenta varios riesgos que, de no tomar las medidas de cuidado respectivas, podrían también ser una vía de contagio.

Ante esto, el Dr. Tresierra brinda algunas recomendaciones a tener en cuenta al pedir un servicio delivery.

1. Lo principal es el uso de la mascarilla (tanto de parte nuestra como del repartidor) cuando recibimos el pedido y el respeto de la distancia física, no menor de dos metros.

2. Debemos fijarnos en los protocolos de bioseguridad que tiene el repartidor y la empresa: uso de equipos, desinfectantes y el banquito que la norma indica. Exigir la práctica de estas medidas y, en caso de incumplimiento, negarnos a recibir el paquete e informar inmediatamente a la empresa.

3. Si bien la contaminación por superficies no es la principal vía de contagio, hay que tomar las precauciones del caso como verificar que el paquete esté correctamente sellado y no haya sido manipulado durante el trayecto.

4. Dependiendo de la envoltura en que se haga la entrega, rociar con lejía 4% o alcohol de 70° por lo menos. No manipular el paquete inmediatamente, esperar unos 15 minutos para que la solución haya cumplido su labor de inactivar al virus.

5. Se recomiendo no hacer pagos en efectivo, pero en caso sea necesario hacerlo, es mejor colocar el dinero en el mismo banquito en el que estuvo el paquete y pagar en cantidad exacta para no recibir vuelto. Si se cancela con tarjeta, hacerlo con tarjeta y POS de pago sin contacto, para no entregar la tarjeta o estar tocando el equipo para introducir claves.

6. Evitar en lo posible conversar directamente con el empleado.

7. Lavarse las manos correctamente después de recibir el paquete y luego proceder a desembalar y desechar inmediatamente la envoltura externa. Nunca reutilizar la bolsa.

8. Si vamos a solicitar alimentos, procurar que sean cocidos. Si trae salsas y cremas, que sea en empaques individuales sellados que permitan rociar solución desinfectante. Después de pasar el alimento a un plato, desechar las bolsas, cajas y contenedores. Si el alimento está frío, volverlo a calentar en el microondas o directamente en la cocina de casa.