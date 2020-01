¿Cuál es la consecuencia del uso de la píldora del día después?

La pastilla del día siguiente es el tercer método de prevención más utilizado en el Perú, así lo dio a conocer hace unos meses Apropo. A pesar que no es un método anticonceptivo, sino uno de emergencia, las mujeres peruanas recurren con facilidad al uso de esta píldora con el fin de evitar un embarazo, dejando de lado que no debe ser utilizado de modo habitual, sino en momentos de una ruptura del perservativo o en casos de violación.

Por ese mismo desconocimiento, Diario Correo conversó con el ginecólogo Fernando Valencia de OncoGyn para que nos explique sobre las contraindicaciones y otras recomendaciones para el uso correcto de la pastilla post day.

¿CUÁNDO TOMAR LA PASTILLA DEL DÍA SIGUIENTE?

La pastilla de día siguiente no es un método anticonceptivo sino un método de emergencia. Puede ser tomado luego de una relación sin protección o en casos de abuso sexual, así explicó el doctor Fernando Valencia.

Lo recomendable es tomar dentro de las 72 horas para su efecto en un 90%, pasado este tiempo su efectividad baja notablemente al punto de poder producirse el embarazo. "No hay ningún problema o complicaciones si la píldora es ingerida durante la lactancia, mucho menos en la menstruación", detalla el Valencia.

Pero en lo que sí se debe de tener cuidado es de no vomitar luego de haber tomado la pastilla porque perdería su efecto.

¿LA PÍLDORA POST DAY ES ABORTIVA?

Sobre esto, el doctor Valencia nos aclaró que la pastilla del día siguiente no es abortiva, siempre y cuando esta sea ingerida dentro de las 72 horas. Pasado este tiempo, al realizarse la fecundación, si estaríamos hablando de un embarazo. "El empecimiento del moco cervical quiere decir que el ovulo que esta esperando ser fecundado, hace que los espermatozoides no lleguen y al no llegar por consiguiente no es ovulo fecundado y no hay vida, la vida comienza cuando el ovulo se une con el espermatozoide", detalla el especialista.

La pastilla del día siguiente no es abortiva FRECUENCIA DE LA PASTILLA DEL DÍA SIGUIENTE Muchas mujeres usan esta alternativa como un método anticonceptivo y es tomado varias meses en un mismo ciclo y mes. Sin embargo, no toman en cuenta que su efectividad disminuye con notoriedad. "La efectividad puede variar, máximo se puede recurrir a esta pastilla de emergencia 1 vez cada seis, de lo contrario perderá su efectividad por dos motivos, porque su eficacia es entre el 80% y 90% y si lo usa más de 6 meses puede disminuir". Asegura Valencia.

EFECTOS DE LA PÍLDORA POST DAY

Los efectos que ocasiona esta pastillas son una serie de alteraciones como:

- Irregularidad menstrual - Ausencia de la menstruación - Taquicardia - Cefalea - Trombosis - Infartos de miocardio

"Es por eso que no se puede abusar de este método de emergencia", advierte el ginecólogo. Quien además agregó que si la mujer tiene una vida sexual activa lo mejor es opte por usar un método anticonceptivo.

PASTILLA DEL DÍA SIGUIENTE Y EL CÁNCER

No hay ningún registro de usuarias que por haber utilizado la pastilla del siguiente estén con cáncer o que las estadísticas hayan aumentado, así lo asegura el doctor Valencia. Sin embargo, aun está en discusión si existe un riesgo ligeramente elevado en quienes usan actualmente los anticonceptivos como en quienes dejaron de usarlos hace menos de 10 años no se deba a los anticonceptivos mismos.

SANGRADO LUEGO DE TOMAR LA POST DAY

La pastilla del día siguiente en algunos casos produce un sangrado, demostrando que hizo efecto. Sin embargo, en otros casos se registran ausencia de regla, es muy variable dependiendo de la persona, advierte el especialista. Es por eso que el uso de alguna barrera de protección durante las relaciones sexuales durante la “falsa regla” es lo más recomendable porque existen riesgos de embarazo.