La llegada de la premenopausia y menopausia pueden significar muchos cambios en la vida de las mujeres, desde el ámbito psicológico hasta el nivel sexual se ven involucrados. Cada mujer es distinta y vive esta etapa de manera particular por lo que debemos tener en cuenta que no cambia nuestra esencia y tampoco nos impide disfrutar.

“Los tabúes sobre la menopausia son por ignorancia, por eso es importante conocer más sobre este tema. Pasar por la menopausia no cambia nuestra esencia y tampoco nos impide disfrutar de nuestra sexualidad. Tenemos que empezar a desmitificar algunas cosas sobre este período. Tendremos algunos cambios, por ejemplo, la necesidad de usar lubricante. Este tipo de situaciones son importantes hablarlas con la pareja y no guardar apariencias. Hay que disfrutar de nuestro cuerpo y conocerlo”, resaltó Pilar Sordo en el V-Talk: ‘Rompiendo tabúes: La premenopausia no cambia quien soy’, organizado por Nosotras Perú.

No pienses que esta nueva etapa traerá días grises, al contrario, siéntete agradecida por cada cosa que la vida nos brinda día a día. (Foto: Difusión)

Consejos para romper tabúes sobre la menopausia

Durante el evento organizado, la especialista brindó algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta para romper los tabúes que existen alrededor de la sexualidad frente a esta etapa.

Aceptación: No pienses que esta nueva etapa traerá días grises, al contrario, siéntete agradecida por cada cosa que la vida nos brinda día a día.

No pienses que esta nueva etapa traerá días grises, al contrario, siéntete agradecida por cada cosa que la vida nos brinda día a día. Elimina los prejuicios y estigmas: Lastimosamente aún esta etapa sigue siendo invisible para gran parte de la sociedad y apenas se habla de ella o las consecuencias, permítete hablar de ella en voz alta y no dejes que aspectos externos influyan en tu estilo de vida saludable.

Lastimosamente aún esta etapa sigue siendo invisible para gran parte de la sociedad y apenas se habla de ella o las consecuencias, permítete hablar de ella en voz alta y no dejes que aspectos externos influyan en tu estilo de vida saludable. Conócete a ti misma: No podemos querer algo que desconocemos por ello, las mujeres deben preguntarse ¿Quién soy? ¿Cómo soy ahora?, esta última pregunta es importante porque todos los días vamos cambiando y aprendiendo cosas nuevas.

No podemos querer algo que desconocemos por ello, las mujeres deben preguntarse ¿Quién soy? ¿Cómo soy ahora?, esta última pregunta es importante porque todos los días vamos cambiando y aprendiendo cosas nuevas. Comunicación con tu pareja: Si bien la comunicación es importante en todo momento de una relación, antes de iniciar esta etapa es importante que converses con tu pareja siempre respecto a los síntomas previos que vayas teniendo para que se apoyen mutuamente.

Si bien la comunicación es importante en todo momento de una relación, antes de iniciar esta etapa es importante que converses con tu pareja siempre respecto a los síntomas previos que vayas teniendo para que se apoyen mutuamente. Autocuidarse: Buscar tiempo para nosotras mismas es importante. Procura descansar, hacer ejercicios, ir al spa, entre otras actividades. Debemos trabajar pensamientos acerca del cuerpo y agradecer por lo que el cuerpo hace por nosotras.

Cabe destacar, que recientemente Nosotras Perú presentó V-Confident, una nueva línea de toallas que absorben 11 veces más que una toalla regular que acompañará a las mujeres entre los 40 y 55 años de edad durante el período de la premenopausia, apto para diferentes tipos de fluidos (goteos de orina, sudor, flujos y menstruación), con tres productos innovadores que les brindarán seguridad y confianza en la Zona V.





