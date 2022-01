El blogger peruano Phillip Chu Joy publicó en su cuenta de Instagram el video de una conversación con la robot de nombre “Ameca”, que es un prototipo y no autónomo y al parecer presentado en la feria de electrónica CES ( International Consumer Electronics Show) realizado en Las Vegas, Estados Unidos.

El robot respondió “he oído hablar de Perú, me has contado mucho al respecto” cuando Phillip Chu Joy le preguntó sí había escuchado de Perú.

“Todavía sigo asombrado de mi conversación con la robot “Ameca”. Sigue siendo un prototipo y no es autónoma. Pero imagínense de acá a unos años cuando se integre con una inteligencia artificial más avanzada como la del asistente de voz de Google...Un verdadero vistazo al futuro”, escribió Phillip Chu Joy.

Este mes Phillip Chu Joy habló de los efectos del COVID-19 en la feria de tecnología CES 2022. “Estamos cubriendo este evento desde el 2012 y te encuentras con cosas como esta”, dijo el blogger refiriéndose a los módulos vacíos de la feria por el coronavirus, especialmente por la nueva variente Ómicron.

“No se trata de que no haya innovaciones”, explicó.

