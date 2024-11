Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los jóvenes constituyen el 23.8% de la población nacional. En 2022, apenas el 30.9% de ellos logró acceder exitosamente a la educación superior. A esta problemática se suma la escasez de herramientas digitales accesibles que acompañen la formación de los estudiantes, limitando su preparación más allá del aula. Como resultado, muchos jóvenes enfrentan una mayor probabilidad de terminar en el sector informal al buscar empleo debido a la falta de preparación adecuada.

En este contexto, Wilson Ccopa, un joven emprendedor de Apurímac, decidió desarrollar un aplicativo con el objetivo de cerrar las brechas educativas que afectan a miles de estudiantes en el país. “Siempre he creído que la educación es la herramienta más poderosa para transformar realidades. Sin embargo, he vivido en carne propia y he visto cómo muchos jóvenes talentosos y determinados quedan excluidos de las universidades por falta de una preparación adecuada o recursos”, afirmó Ccopa.

Cachimboz es una plataforma educativa desarrollada durante la pandemia para facilitar la preparación de los exámenes de admisión universitaria en Perú. Desde su lanzamiento en octubre de 2021, más de 400 mil estudiantes han descargado la aplicación, aprovechando su contenido práctico y especializado.

“Nuestro enfoque es transformar la preparación tradicional en una experiencia interactiva y accesible. La aplicación ofrece simulacros de examen, microcursos gamificados y herramientas de inteligencia artificial para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje. También estamos integrando cursos sobre habilidades para la vida y competencias digitales, para que los estudiantes no solo aprueben sus exámenes, sino que desarrollen habilidades valiosas para su futuro profesional”, agregó el joven emprendedor de Apurímac.

Este proyecto ha recibido reconocimiento de estudiantes y educadores, consolidándose como un referente en la innovación educativa con más de 12 premios a nivel nacional e internacional. Recientemente, Wilson fue uno de los 10 ganadores del programa Protagonistas del Cambio UPC por los ODS, destacándose entre 150 postulaciones de 21 ciudades del país. Este programa, impulsado por la UPC, tiene como objetivo reconocer a los agentes de cambio que fomentan el desarrollo sostenible en Perú a través de iniciativas sociales.

“En Cachimboz, nuestro objetivo es revolucionar la preparación de los estudiantes para sus exámenes. Actualmente, más de mil nuevos usuarios se suman diariamente a nuestra plataforma, utilizando nuestros recursos para prepararse para los exámenes de las principales universidades del país. A través de este proyecto, buscamos asegurar que cada joven tenga acceso a herramientas educativas de calidad sin barreras. Además, deseamos que los docentes se conviertan en aliados estratégicos, colaborando en la creación de contenido útil y con un impacto regional significativo”, concluyó Ccopa.