Un delincuente arrojó y detonó un aparato explosivo en la puerta de una vivienda de un transportista en la urbanización El Bosque, en Trujillo. Luego, del atentado, los criminales le enviaron al agraviado un mensaje a su celular, a través del aplicativo de WhatsApp, un pago de 100 mil soles para su tranquilidad y de su familia.

EL CASO

Este accionar delictivo se registró al promediar las 2:16 de la mañana de este martes 15 de julio, cuando la víctima se encontraba descansando en su domicilio que se ubica en la cuadra 8 del jirón Cristóbal Lozano de El Bosque.

La fuerte detonación alertó al empresario que salió corriendo a verificar lo que había sucedido, percatándose que la puerta de metal se encontraba abierta y que parte de la cerámica del piso y de la pared de su predio también habían sido afectadas por un detonante. Además, se percató de la presencia de rastros de un cartucho de dinamita.

“Desde hace seis meses me extorsionaron y no admití nada (no cedió). Me levanté al momento del temblor, salí a la puerta de mi casa. Luego, de 30 minutos, escuché la explosión. La puerta estaba abierta, no había nadie”, indicó el agraviado.

El malhechor, que fue captado por la cámara de seguridad del inmueble de tres pisos, también dejó una carta con mensajes amenazantes y pidiendo la fuerte suma de dinero.

“Me están pidiendo 100 mil soles ahora, han dejado un documento y me han escrito al celular. No voy a acceder por nada”, dijo.

El empresario dijo que les respondió a los criminales y les dijo que no va a acceder al chantaje.

“No voy a acceder y este tema lo dejo en manos de la Policía. Espero que hagan su trabajo”, apuntó.

Cabe mencionar que, la víctima venía siendo extorsionado desde hace seis meses y aquella oportunidad los delincuentes le pedían un pago de 200 mil soles.

“(Hampones) dicen que si no doy el dinero atentarán contra mi familiar”, remarcó.

INVESTIGAN

Al momento del ataque criminal, se hicieron presente la Policía de la comisaría La Noria para indagar y quedar a cargo de las pesquisas. Luego, llegaron el personal de serenazgo de Trujillo.