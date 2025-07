Arremete. Martín Camacho Paz, titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), sostuvo ayer que el Consejo Regional de La Libertad no tiene las facultades para interpelarlo y que él solo obedece a invitaciones para exponer sobre su gestión cuando su jefe, el gobernador César Acuña Peralta, se lo pide y no los consejeros.

VER MÁS: Consejo Regional de La Libertad interpelará a gerente de Educación

El funcionario respondió de esta manera después de enterarse de que los consejeros aprobaron por unanimidad someterlo a un proceso de interpelación con la finalidad de censurarlo para que deje el cargo, ya que no asistió a la sesión descentralizada que se desarrolló en Pacasmayo.

NO ME ORDENAN

“Los consejeros sueñan conmigo. Yo no miento. Estoy en constantes actividades. Es más, tengo una agenda que cumplir de acá a un mes y he tenido actividades programadas en el Consejo Nacional de Educación (CNE). Pero ellos (consejeros) de la noche a la mañana mandan un oficio y me dicen: ‘el día primero de julio tienes que estar en Pacasmayo para exponer la problemática’. Pero, para empezar, yo le tengo que hacer caso a mi empleador, que es el ingeniero César Acuña y los consejeros, desde mi punto de vista, no tienen la potestad para ordenarme que yo los vaya a ver”, enfatizó.

LEER AQUÍ: Luis Carlos Santa María: “Se encontraron los egos y la incapacidad”

No obstante, Martín Camacho fue más allá y sostuvo que acudir a ese tipo de sesiones de Consejo es una “pérdida de tiempo”. “Yo voy a ir, para que me hagan preguntas, para que hagan su show. Para que la gente los vea y digan los consejeros sí trabajan. Bueno, si han decidido interpelarme no me hacen daño. No creo que el gobernador me quite la confianza, yo estoy trabajando y doy resultados”, aseguró.

El titular de la Grell instó a los consejeros a no generar conflictos y les pidió que trabajen.

“Yo les pido que muestren cuántas ordenanzas relacionadas al sector educación han aprobado. Me gustaría que lo expongan”, acotó.