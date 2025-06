El líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, no descartó ayer una alianza con Fuerza Popular con miras a las elecciones generales de 2026.

Posición

“El tema de las alianzas todavía no está definido, no sabemos. Tenemos tiempo hasta agosto [para definirlo] y va a depender de los partidos que quieran hacer alianza para que se formalice”, expresó el también gobernador regional de La Libertad.

Sin embargo, Acuña dijo que en el caso de su agrupación política, “no es fácil [hacer una alianza] con otro partido porque sería desorganizar todo lo que tenemos hasta ahora”.

“Ya tenemos los candidatos que van a diputados y senadores en todo el Perú. Es complicado. Luego habría que conversar”, señaló.

Aunque algunas voces apepistas han esbozado la posibilidad de lanzar a Richard Acuña Núñez a la presidencia de la República y no a su padre, el también exalcalde provincial de Trujillo aseveró que en un eventual gobierno de APP, este “tiene que ser el mejor”.

“Si los peruanos le dan la oportunidad a APP, tiene que ser el mejor gobierno, porque, si no, no valdría la pena y para ello tienen que ser las mejores personas, independientemente si son o no de APP. No queremos que sea como en los últimos años. Si en APP no hay el perfil indicado para que ayuden al gobierno a ser el mejor, [no hay] ninguna posibilidad”, remarcó.

Seguridad

César Acuña dio estas declaraciones durante una presentación de la lucha contra la delincuencia que se han emprendido en Trujillo y las otras provincias de la región para reducir los índices delictivos.

De acuerdo con la autoridad regional, el Plan Cuadrante de la Policía Nacional “está dando resultados positivos y cada día es mejor”.

Acuña indicó que entre enero y junio de este año, los homicidios en Trujillo descendieron de 54 a 43 casos; las extorsiones, de 1,528 a 1,246; los robos de vehículos, de 1,068 a 447; y las detonaciones de explosivos, de 176 a 106”.

“A nivel regional, los homicidios disminuyeron en 5.9%; las extorsiones, en 18.9%; las detonaciones, en 22.6%; y los robos de vehículos, en un 50.7%”, agregó.

En la presentación ante la prensa también se precisó que las Fuerzas Armadas patrullaron 49 puntos críticos, aunque según el gobernador regional, es necesario potenciar el área de Inteligencia [de la PNP] y que su labor se concentre más en La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir y Alto Trujillo”.