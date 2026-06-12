Durante los últimos años, la edad de diagnóstico de VIH se ha reducido considerablemente en Arequipa, donde se registran hasta 7 casos positivos de la enfermedad en menores desde los 15 años, debido al inicio de relaciones sexuales precoces sin protección.

Idelsa Delgado, coordinadora regional de Prevención y Control de VIH de la Gerencia Regional de Salud, refirió que anualmente se reportan entre 280 y 320 nuevos diagnósticos, pero lo más alarmante es que el virus ya no aparece principalmente en mayores de 35 años, como ocurría antes, sino en jóvenes desde los 20 a 24 años e incluso en adolescentes entre 15 y 17 años.

Este cambio en la edad de presentación del VIH está relacionado con el inicio temprano de relaciones sexuales sin una adecuada protección, pues no corresponden a una transmisión de madre a hijo, ya que Arequipa no registra casos nuevos de niños nacidos de madres positivas desde hace más de una década. Son adolescentes que adquirieron el virus por contacto sexual.

La prevención no solo depende de campañas de tamizaje, sino también de una comunicación más activa y abierta en las familias. Delgado indicó que muchos adolescentes reciben información sobre sexualidad a través de redes sociales, internet y otros medios sin control, donde no siempre encuentran orientación válida ni segura.A ello se suma que algunos padres evitan hablar del tema o niegan la posibilidad de que sus hijos hayan iniciado su vida sexual.