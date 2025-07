Tal parece que el proceder de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, quien exigió el incremento de su salario y su homologación al de los altos funcionarios del mismo Ejecutivo, se estaría tratando de imitar en el Gobierno Regional de La Libertad.

Sucede que el procurador público de la referida entidad, Pedro Armas Plasencia, ha enviado la solicitud N° 00001-2025-GRLL-PPR al gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, para pedir le incremente su sueldo y lo equiparen con el del máximo funcionario de la Región; es decir, del gerente general Martín Namay Valderrama (S/ 12 mil).

SUS FUNDAMENTOS

Entre sus argumentos, Pedro Armas señala que conforme se advierte en el organigrama vigente del Gobierno Regional de La Libertad se condice con lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1326, que indica que la Procuraduría Pública tiene un nivel jerárquico superior al de la Gerencia General Regional, lo que significa que de acuerdo a su nivel jerárquico no puede estar percibiendo una remuneración mensual como la de un subgerente regional o un locador de servicio.

Esto, agrega, podría considerarse como un trato “desigual” y “discriminatorio”, lo que constituiría una vulneración a sus derechos constitucionales.

Pedro Armas también resaltó en su solicitud que hace siete años está percibiendo una remuneración mensual que le corresponde a un subgerente y no se estaría tomando en cuenta que las funciones que realiza no solo tienen un carácter judicial, sino también administrativo, arbitral, extrajudicial.

Mencionó que durante todo este tiempo de trabajo ha obtenido procesos emblemáticos exitosos para la región relacionados a los proyectos de soluciones integrales (quebradas de León, San Ildefonso y San Carlos). Asimismo, ha ganado procesos de amparo interpuestos por la Empresa Agrícola Chicama y ha hecho lo propio defendiendo los intereses del Proyecto Especial Chavimochic.

Correo se contactó con el procurador Pedro Armas y precisó que actualmente percibe S/ 8 mil. Lo que él pretende es que ese salario se incremente entre S/ 12 mil y S/ 14 mil.

Armas explicó que en la actualidad administrativamente depende de la Procuraduría General de la República (PGR), pero económicamente de la Región. Sin embargo, esa figura cambiará el 2026, pero mientras eso sucede ha tomado la decisión de apelar el Decreto Legislativo N° 1326. “No estamos pidiendo aumento, sino nivelación de la escala remunerativa en base a la normativa. No sé cuál será la decisión que tome la alta gerencia. Si se aprueba, pues bien, la Región me pagaría; si no eso, pasará el otro año a la PGR. Yo creo que merezco esa nivelación por todo el trabajo hecho”, apuntó.

OPINIÓN

El abogado Greco Quiroz aseguró que dicha solicitud de incremento de sueldo de Pedro Armas al gobernador debe declararse improcedente, pues a quien tiene que dirigirla es la PGR.

“Esto, salvo César Acuña le transfiera los recursos económicos a la Procuraduría. Eso ya sería otra cosa”, explicó.