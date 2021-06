La presentación de Nintendo este martes en el marco del Electronic Entertainment Expo (E3 2021) ha tenido nuevos juegos y ha recuperado viejos conocidos que llegarán próximamente a Nintendo Switch, como Life is Strange, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Worms, Metroid, Advance Wars o Wario.

Nintendo Direct ha presentado un nuevo jugador de Super Smash Bros Ultimate: Kazuya Mishima, de Tekken, que llegará como contenido descargable de pago.

La saga Life is Strange llegará a Nintendo Switch el 10 de septiembre con True Colors, y más tarde lo hará la versión remasterizada. También llegarán Marvel’s Guardians of the Galaxy (26 de octubre), Worms Rumble (23 de junio), Astria Ascending (30 de septiembre) y Two Points Campus (2022).

La serie Super Monckey Ball, que cumple 20 año, tendrá un nuevo título para Switch el 5 de octubre: Banana Mania, mientras que Mario Party Superstars, estará disponible el 29 de octubre, con 5 tableros clásicos de N64 y más de cien juegos de toda la serie.

Nintendo ha asegurado que siguen trabajando en Metroid 4, juego ya anunciado. Pero este martes han aprovechado el Direct para anunciar novedades en este franquicia: Metroid Dread, el primero juego de Metroid en 2D en casi 19 años.

En esta entrega, Samus se dirige a un misterioso y remoto planeta en solitario, donde se convertirá en la presa de una nueva amenaza mecánica: los robots E.M.M.I. Saldrá a la venta para Nintendo Switch el 8 de octubre, junto con nuevas figuras amiibo de Samus y E.M.M.I.

Nintendo también ha anunciado Just Dance 2022, con 40 nuevas canciones, para el 4 de noviembre; Cruis’n Blast, con casi 30 pistas, 23 vehículos y modo competitivo de hasta cuatro jugadores, para este otoño; Dragonball Z: Kakarot + a new power awakens set (24 de septiembre); y Shin Megami Tensei V (12 de noviembre).

Mario Golf: Super Rush (25 de junio) incluirá varios modos de juego: golf tradicional, golf rápido, batalla de golf, aventura de golf, y actualiciones gratuitas que añadirán contenidos. Por su parte, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, llegará el 9 de julio, y permitirá explorar el mundo, recoger materiales para forjar nuevas armas y recolectar huevos, de los que pueden salir criaturas poco habituales. Tendrá un modo multijugador cooperativo.

También está de regreso Wario con WarioWare Get it Together (10 de septiembre), una propuesta lleva de minijuegos, que incluye modo cooperativo para dos jugadores. El próximo año llegrará Mario+Rabbids: Sparks of Hope, y antes, este año, el juego de terror Project zero: Maiden of Black Water.

La saga Danganropa celebra 10 años, y lo hace con la llegada este año a Switch de Decadence, una colección de tres juegos (Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition y Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition).

Nintendo también ha anunciado Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, un nuevo juego que permitirá explorar Jabberwock Island, obtener dinero por medio de combates y mejorarán el equipamiento para derrotar a distintos jefes y avanzar a la siguiente isla.

Nintendo también ha anunciado contenido descargable de Doom Eternal, con la primera expansión de campaña, The Ancient Gods, ya disponible. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, llegará el 25 de junio, y Strange brigade está disponible desde este martes. También regresa el juego de estrategia Advance Wars, con Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (3 de diciembre).

Fuente: Europa Press