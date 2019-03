Web ofrece un servicio para eliminar a tu ex de las fotos de Facebook (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Lo más lindo de un viaje es volverlo a recordar, pero sin que tu ex salga en cada foto. Por ese motivo Mark Rofe ha lanzado al mercado “Edit My Ex”, una web que, por un módico precio, eliminará a tu expareja de todas tus fotografías que se encuentran en Facebook.

La web ofrece sus servicios a un costo de 10,25 euros (11.75 dólares), y eso incluye la edición de fotos en las que salgas con tu expareja o con cualquier otra persona que quieras que sea eliminada de esos hermosos momentos.

Cabe mencionar que la foto de portada es saca de un banco de imágenes, con una edición simple, pero esta web y la idea de eliminar a tu ex de todas tus redes sociales, ha calado entre miles de personas.

El servicio tarda 48 horas desde que la foto se sube al sitio web y aclaran que el resultado puede variar según la calidad de la foto, pero que se esmerarán para que quede como si esa persona nunca hubiese estado allí.