En el mundo de la mensajería existen diversas plataformas para enviar y recibir correos electrónicos, pero no hay mejor opción como Gmail para utilizar, ya que contiene todas las herramientas de Google.

Ahora, Gmail no solo sirve para almacenar correos, sino también que lo puedes utilizar de diferentes formas. Existe una opción la cual puedes deshacer el envío durante los primeros segundos desde que se ha apretado el botón de envío por error.

Enviar archivos a la nube

Gracias a la herramienta IFTTT (If This Then That) se pueden enviar archivos a la nube desde Gmail, tanto a Dropbox como Google Drive u OneDrive. Esta potente herramienta que se puede combinar con Gmail.

Actualizar las redes sociales

También gracias al uso de IFTTT se puede enviar desde Gmail una actualización a cualquiera de las redes sociales más utilizadas (Facebook, Instagram, Twitter...).

Crear un álbum de fotos

Aunque existen otras opciones como Drive o Google Photos, para muchas personas es más fácil utilizar Gmail para almacenar fotos mediante el modo de reenviarse un correo, ya que es más fácil y no se necesita de aprendizaje.

Tomar notas

Gracias a su seguridad y a que no se eliminan los mensajes, los borradores de Gmail suelen ser utilizados para escribir notas ara recordar después.

Enviar mensajes en el futuro

Gmail tiene la opción de programar el envío de correos, por ese motivo, muchos lo utilizan para programar sus saludos de cumpleaños, o envío de información en el preciso momento que deseen.