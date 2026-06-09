La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una de las principales herramientas de transformación digital en las empresas. Su capacidad para automatizar tareas, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones ha impulsado su adopción en múltiples sectores económicos.

Actualmente, las organizaciones utilizan soluciones de IA en áreas como atención al cliente, análisis de datos, recursos humanos, marketing y gestión operativa. No obstante, especialistas advierten que el crecimiento acelerado de estas tecnologías también está generando nuevos desafíos en materia de seguridad digital.

La IA amplía la superficie de riesgo para las empresas

Según Tomás Fernández, especialista en ciberseguridad de ITQ Latam, la inteligencia artificial representa una oportunidad significativa para el desarrollo empresarial, pero también puede convertirse en un punto vulnerable si se implementa sin criterios adecuados de protección.

“La inteligencia artificial representa una gran oportunidad para el crecimiento empresarial, pero también puede convertirse en una nueva superficie de ataque para los ciberdelincuentes si no se implementa bajo criterios de seguridad. El reto está en aprovechar su potencial sin comprometer la confidencialidad de los datos ni la continuidad de las operaciones”, señaló.

Uno de los principales riesgos identificados por los expertos es el uso de plataformas de IA generativa sin políticas corporativas claras. En algunos casos, colaboradores comparten información sensible, documentos internos o datos estratégicos en herramientas públicas, lo que podría derivar en filtraciones de información.

Ciberdelincuentes también aprovechan la inteligencia artificial

Los especialistas advierten que la IA no solo beneficia a las empresas. También está siendo utilizada por actores maliciosos para desarrollar ataques más sofisticados y difíciles de detectar.

Entre las amenazas más frecuentes destacan los correos fraudulentos altamente personalizados, campañas de ingeniería social avanzadas y la creación de contenidos falsos o deepfakes capaces de afectar la reputación de personas y organizaciones.

Frente a este escenario, Fernández recomienda incorporar la ciberseguridad como un componente central de cualquier estrategia de transformación digital.

Innovación y protección deben avanzar juntas

Entre las medidas recomendadas se encuentran la creación de políticas internas para el uso de inteligencia artificial, la capacitación continua de los colaboradores, el monitoreo permanente de los sistemas y la implementación de controles de acceso que minimicen los riesgos.

“La conversación ya no debe centrarse únicamente en qué tan rápido podemos adoptar inteligencia artificial, sino en qué tan preparados estamos para hacerlo de manera segura. Las empresas que logren equilibrar innovación y protección serán las que obtengan una ventaja competitiva sostenible en el tiempo”, agregó.

Los expertos coinciden en que la inteligencia artificial continuará transformando el entorno empresarial durante los próximos años. Sin embargo, destacan que el verdadero valor de esta tecnología dependerá de la capacidad de las organizaciones para gestionar de manera efectiva los riesgos digitales asociados a su implementación.