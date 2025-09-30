La plataforma de livestreaming KICK anunció una renovación de su imagen, con un estilo visual más audaz y llamativo que busca consolidar su identidad frente a la creciente competencia en el sector del entretenimiento digital.

El cambio llega tras un año de crecimiento sostenido: en el último trimestre, KICK alcanzó los 1,500 millones de horas vistas, casi el triple que en 2024, y superó los 75 millones de usuarios activos, duplicando su cifra en tan solo doce meses.

“En esencia, KICK se trata de contenido interactivo y generado en vivo desde todos los ángulos. El nuevo diseño captura la autenticidad audaz de la comunidad de KICK, que prioriza a los creadores, enfatizando la conexión en tiempo real y las infinitas posibilidades de contenido”, destacó Ryan Webb, gerente de Operaciones.

Uno de los principales atractivos de la plataforma sigue siendo su modelo de ingresos, que permite a los creadores quedarse con el 95 % de lo generado por suscripciones, además de ofrecer libertad para transmitir en varias plataformas a la vez.

El nuevo aspecto se mostrará de manera completa el próximo mes en el Argentina Game Show, evento del que KICK será patrocinador oficial. Allí se habilitará un espacio especial para más de 300 streamers, quienes podrán transmitir en directo y compartir experiencias con los asistentes.

KICK también ha ganado notoriedad por su participación en transmisiones masivas. En un evento benéfico organizado por MrBeast se recaudaron 12 millones de dólares, alcanzando un récord Guinness por la mayor recaudación en una transmisión en vivo.

Además de los videojuegos, los contenidos más populares en la plataforma incluyen Just Chatting, canales IRL y eventos especiales como Stream Fighters en Colombia o La Noche Dorada en Perú, que superaron el millón de espectadores simultáneos.