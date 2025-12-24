Pensar en grande ya no es exclusivo de las grandes compañías tecnológicas. El Moonshot Thinking, una filosofía de innovación impulsada por Google, propone buscar soluciones radicales que generen impactos exponenciales y no solo mejoras graduales.

Este enfoque puede aplicarse no solo en el desarrollo de nuevas tecnologías, sino también en la vida diaria, los emprendimientos y la carrera profesional, promoviendo creatividad, liderazgo y crecimiento personal.

¿En qué consiste el Moonshot Thinking?

El Moonshot Thinking se basa en una premisa clara: aspirar a mejorar diez veces más (10x) en lugar de conformarse con un avance incremental del 10 %. No se trata de optimizar lo existente, sino de replantearlo desde cero para lograr cambios disruptivos.

Su fortaleza está en abordar grandes desafíos con creatividad y tecnología, transformando problemas complejos en oportunidades de innovación.

Un curso gratuito para aprender esta metodología

Con el objetivo de acercar esta técnica a más personas, Arcos Dorados, a través de su plataforma educativa gratuita MCampus ComunidAD, ofrece el curso virtual “Moonshot Thinking: Método de Innovación de Google”.

La capacitación está diseñada para quienes desean aplicar esta mentalidad en proyectos personales, emprendimientos o su desempeño profesional, brindando herramientas prácticas para ejecutar la estrategia con éxito.

Cinco claves para empezar a aplicar el Moonshot Thinking

Ver los problemas como oportunidades: Los grandes retos suelen ser los más motivadores. En lugar de pequeños ajustes, pregúntate cómo resolverlos de forma radicalmente distinta. Atreverse a pensar en 10x: Cuestiona cómo hacer un proyecto diez veces más rápido, accesible o eficiente. El cambio de enfoque abre nuevas posibilidades. Rodearse de mentalidad joven: No depende de la edad, sino de la curiosidad y la disposición a cuestionar lo establecido y romper patrones tradicionales. Crear alianzas inesperadas: La colaboración entre sectores distintos suele generar innovaciones clave, como cuando Apple incursionó en la música digital con iTunes. Hacerse preguntas difíciles: Imaginar escenarios sin restricciones de tiempo, presupuesto o recursos suele detonar ideas innovadoras.

Una metodología al alcance de todos

“En Arcos Dorados creemos que las grandes metodologías de innovación no tienen por qué quedarse solo en las grandes empresas. A través de MCampus ComunidAD ponemos a disposición herramientas como el Moonshot Thinking, que inspira a buscar soluciones radicales y ver los problemas con optimismo”, señaló Carlos Silva, jefe de Comunicaciones de Arcos Dorados Perú.

Más de 30 cursos gratuitos disponibles

El curso forma parte de una oferta de más de 30 capacitaciones gratuitas accesibles desde cualquier lugar con conexión a internet, sin requisitos de edad ni formación previa. Todos los cursos cuentan con certificación de Hamburger University, la universidad corporativa de McDonald’s.

Los interesados pueden inscribirse en el portal Receta del Futuro, donde también se ofrecen módulos sobre liderazgo, desarrollo personal, emprendimiento, negocios digitales e innovación.