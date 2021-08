Netflix, un servicio por suscripción de Estados Unidos que opera a nivel mundial, permite a todos sus usuarios que puedan configurar la cuenta para disfrutar de las mejores películas y series en realidad virtual.

Según informa la página de Netflix y en base al portal “Popular Mechanics”, para poder disfrutar la realidad virtual se necesitan unas “Gafas RV”.

No importa el presupuesto de la persona ya que hay varias opciones para que puedan acceder a este tipo de experiencia. Están los más sofisticados como el Oculus Quest 2 y el HTC Vive Pro Eye.

Incluso, las personas pueden obtener algo más económico como el sistema de Google Daydram View, que se encuentra descatalogado, pero que todavía se puede encontrar en algunas tiendas.

Para poder empezar a utilizar este tipo de realidad virtual, el usuario deberá tener una suscripción activa en Netflix. Además, dispositivos Android (lanzados en 2019 o antes que puedan ejecutar el software Daydream) y Apple son precisos para poner en funcionamiento esta función. La conexión WiFi debe ser sólida y la utilización de PC para esta herramienta es opcional.

Android:

Para disfrutar de esta experiencia en Android, la persona deberá descargar la app Netflix VR desde Google Play.

La persona abrirá la aplicación Netflix VR, seleccionará Headset y hará clic en Daydream View para los smartphones que son compatibles con el software Daydream de Android, Google Cardboard o escaneará el código QR para otros dispositivos electrónicos. Luego, iniciará su sesión en la cuenta o creará una nueva.

Por defecto, la experiencia será parecida a una copia “de tu salón” con la plataforma de Netflix en un televisor dentro del entorno de RV. Es denominado “Modo Salón” y se completa con un salón y ventanales con vistas a montañas nevadas. El usuario también tendrá la oportunidad de ir a ajustes y seleccionar el “Modo vacío”.

La gran parte de dispositivos Android funcionan con Daydream. Sin embargo, en 2019, Google abandonó su plataforma Daydream VR por lo que los teléfonos más nuevos no son compatibles. Es preciso resaltar que la aplicación no tiene buenos comentarios en Google Play, ya que se quejan que se bloqueo o que es difícil hacer que los controles funcionen si no tienen mandos de realidad virtual específicos.

Apple:

La situación es un poco más compleja con los iPhones y iPads. No existe una app dedicada a la realidad virtual en iOS como Daydream, pero todavía puede el usuario ver Netflix en VR. Simplemente, tendrá que requerir de un poco más de tiempo y trabajo.

La persona tendrá que usar la función de transmitir imágenes para conseguir la realidad virtual. De esta forma, transmitirá la película o serie mediante el software de Windows de la PC y lo transferirá a la pantalla del dispositivo de Apple.

El usuario deberá descargar y ejecutar Trinus VR en la computadora para luego bajar la app complementaria Trinus VR en el iPhone o iPad. De esta manera, se tendrá que asegurar de que el dispositivo y la PC estén conectadas a la misma red WiFi.

Posteriormente, la persona entrará a la app en el dispositivo Apple, introducirá la IP del teléfono en la app y hará clic en “Iniciar” en ambos dispositivos. Luego, abrirá el navegador que prefiera en la PC, se dirigirá al sitio web de Netflix, iniciará sesión y seleccionará el contenido que desee.