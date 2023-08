El avance de la inteligencia artificial en los últimos años ha planteado nuevos escenarios en los que al parecer la industria e innovación se centrarán en esta nueva herramienta que ha sorprendido a los usuarios por las numerosas aplicaciones que tiene actualmente y las posibilidades que abre para el futuro.

Sin embargo, no todos consideran que el desarrollo de la inteligencia artificial sea algo alentador, pues un sector de la población considera que el avance de esta herramienta puede reemplazar a los profesionales en diferentes áreas y provocar desempleo masivo.

En ese sentido, conversamos con Omar Flórez Choque, científico peruano especializado en inteligencia artificial y miembro del comité técnico que desarrolló la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para que nos cuente cuáles son los beneficios y desventajas que plantea el desarrollo de esta herramienta.

¿Qué es la inteligencia artificial?

Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos del deseo del ser humano de replicar varias tareas cognitivas que son propias del ser humano, es decir, primero aprender a recordar, razonar, planear; capacidades que pensamos están reservadas solamente para criaturas inteligentes.

Interesantemente, desde los años 1950, se ha trabajado mucho en diseñar algoritmos que puedan primero recordar, luego planear e incluso generar que es lo que estamos viendo ahora. Herramientas como Midjourney y Chat GPT parecen generar texto nuevo pero en realidad están imitando la capacidad del ser humano de combinar palabras o combinar píxels y estamos pues en esa época de la de la historia de la inteligencia artificial donde las computadoras parecen finalmente haber aprendido el lenguaje.

¿Qué potencial tienen IA para el desarrollo del país en términos de económicos y medios de producción?

La inteligencia artificial es tan inteligente como los datos que uno le brinda, es decir, un algoritmo per se no es inteligente si no tiene datos que pueden, por ejemplo, entender, planificar o incluso predecir. El potencial de la IA (Inteligencia artificial) para el Perú está relacionado a la cantidad de datos que el Estado pueda brindar a través de una política de datos abiertos, donde universidades, empresas, puedan beneficiarse de estos datos y crear una industria alrededor de eso (...) Estamos hablando de un punto incipiente aún.

Sin embargo, hay industrias que sí tienen mucha información y que están usando inteligencia artificial, hablamos de retail como tiendas a gran escala, seguros, farmacias, banca. El reto es cómo hacer que otras áreas productivas del país como la minería, pesca y agricultura puedan generar datos para posteriormente alimentar algoritmos y tener una industria alrededor de esto (...)

Algo interesante es que quizás (...) mientras más automatización exista habrá menos espacio para la corrupción, también menos espacio para que el ser humano, por ejemplo, pueda modificar reglas o cambiar la lógica en los algoritmos; entonces quizás también más inteligencia artificial en el futuro significa para el Perú menos corrupción.

¿Cuál cree que sea el panorama de Perú en la próxima década si impulsamos las investigaciones en inteligencia artificial?

Cuando hablábamos acerca de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial nos dimos cuenta rápidamente de que incluso algo más importante (...) es una ley nacional o una estrategia nacional de datos abiertos. (...) Tendría que poner en el mapa o sobre la mesa si ya tenemos una ley de datos abiertos, dependiendo de la cantidad de datos que podamos recolectar y dependiendo de la visión del Estado de apuntar a cinco, diez y veinte años hacia adelante es posible generar una industria basada en inteligencia artificial (...)

Es necesario generar talento en las universidades, que empresas como Microsoft, Google no tengan oficinas de ventas en Perú pero tengan directamente oficinas de ingeniería; para que eso suceda necesitamos investigación en las universidades, apostar por empresas que puedan ciertamente hacer uso de datos. No tengo claro qué pasará en los siguientes 10 años en Perú, de hecho es difícil saber que sucederá en los siguientes cinco años en el área de la inteligencia artificial. Puedo ciertamente apuntar de que va a haber más ciencia de datos, más ingenieros de Machine learning, pero digamos que el peligro real para el Perú es de que no hagamos nada y que todo siga como hasta ahora (...) pero realmente me gustaría que el Estado, digamos, mire hacia adelante y vea esto como la cuarta Revolución Industrial.

¿Cuáles serían las carreras del futuro que estarían al frente de esta nueva industria?

Concretamente hablamos de carreras como ciencia de la computación, maestrías por ejemplo en: ciencia de datos, inteligencia artificial, programas de doctorado potentes que puedan ya no simplemente usar una herramienta pero crear nuevas herramientas, nuevos algoritmos.

Además de eso hablamos de la comunión entre Estado, empresa y diversidad (...) partes del mundo como el Silicon Valley, que es donde me encuentro, nacen de la comunión de Estado, universidad y talento humano. Las universidades crean talento, el talento migra a las empresas, el Gobierno invierte en universidades, es un círculo virtuoso que solamente crece con el tiempo.

¿Qué carreras podrían desaparecer?

Mucha gente también ha llegado a conclusión de que existe la probabilidad de que hayan diez años de transición y que probablemente ya nos encontramos dentro de esos diez años, donde surja la productividad en algunas áreas ante una demanda constante; ciertamente se requerirán menos puestos laborales relacionados a esas áreas, que puedan ser automatizadas con algoritmos debido a una mayor productividad ; ciertamente no se necesitará tantas personas, sin embargo aparecerán nuevas oportunidades también para trabajar.

Si alguien me pregunta: “¿Omar un algoritmo me va a quitar el trabajo?”, mi respuesta usualmente es: “ Es una persona usando ese algoritmo el que te puede quitar el trabajo ”. Entonces, el reto es como digamos generar talento que pueda hacer uso de nuevas herramientas. (...) En caso de un periodista, hablamos de ya no periodistas que simplemente sean tradicionales pero que sean periodistas de datos, que puedan manejar un lenguaje de programación, que puedan interactuar y usar Chat GPT, que tengan mucha versatilidad en el uso de nuevas tecnologías.

Existen muchas otras áreas de la Inteligencia artificial, va a mejorar tu productividad incluso van a poder crear nuevos empresas. Es un momento de cambio, mi problema concreto reside en la gente mayor, en la gente que no tiene mucha habilidad para usar computadoras, en la gente que no tiene los recursos para acceder a internet.

Creo que gente (...) que trabaja y usa una computadora no va a tener problemas en adaptarse al cambio, pero gente mayor , gente que ya no usa muchas computadoras o que no tiene conexión internet por falta de recursos, ahí está mi mayor preocupación y donde el estado debería hacer algo para poder generar un camino para que esta gente pueda trabajar esta nueva época.

¿Cuál es la prioridad para los profesionales y que no quieren quedarse atrás o desaparecer?

No creo que desaparezcan empleos al menos en los próximos años lo que sí va a haber es, de repente, una mayor productividad en la escritura de noticias, libros, canciones. (...) La generación de videoclips para música se va a aumentar radicalmente en términos del acceso. (...) La tecnología permite la productividad más alta lo cual incrementa la cantidad de gente que pueda digamos ofrecer un servicio. No estamos hablando de que los cantantes van a dejar de tener trabajo, estamos hablando de que hay una mayor cantidad de cantantes hoy en día.

No es que hayan desaparecido los entrevistadores es solo de que ahora mayor cantidad de gente puede hacerlo. Yo siempre digo de que el verdadero cambio de la inteligencia artificial generativa es de que saca el artista que tienes dentro, permite democratizar el aspecto artístico que todos tenemos para escribir un poema, un libro, generar una imagen interesante, un video; entonces vienen épocas muy bonitas donde la gente también puede expresarse libremente.

¿Cuáles son las desventajas de la IA?

Estamos hablando de una herramienta y como tal debe ser tratada de esa forma. La principal desventaja, yo diría en el ámbito peruano, es no hacer nada al respecto ante una posibilidad de unirnos a la cuarta Revolución Industrial (...) El principal peligro para el Perú quizás es el hecho de no subirnos a esta nueva Revolución Industrial que pueda traer empleos de calidad que está basada en el conocimiento y que puede beneficiar a muchos peruanos.

Acceder información de una forma que no habíamos visto antes, por ejemplo, a través de CHAT GPT uno puede resumir una gran cantidad de información como respuesta a una pregunta. Entonces estamos hablando de una generación de contenido y de muchas oportunidades para las personas basadas en datos de información.

y si en el futuro se dependiera de estos programas porque ahora se han detectado hasta tesis con CHAT GPT...

Puede haber un círculo vicioso también, me explico, digamos de que yo tengo un algoritmo como CHAT GPT que ha sido entrenado con las páginas web de internet, ahora utilizo CHAT GPT para generar nuevas páginas web las cuales finalmente van a alimentar de nuevo a CHAT GPT en el siguiente ciclo de entrenamiento; entonces las personas van a empezar a escribir como CHAT GPT para generar nuevas páginas, entonces parece como si fuera un ciclo que se alimenta así solo.

Sin embargo, los algoritmos también empezarán a premiar la diversidad o la autenticidad. Hoy en día por ejemplo cualquier cualquier persona puede hacer un canal de YouTube pero el algoritmo suele premiar a la originalidad, al contenido que es diferente, al análisis más detallado.

¿La Inteligencia artificial puede ser un medio de desinformación?

Creo que el principal error que surge al respecto es cuando pensamos de que herramientas como Chat GPT pueden reemplazar cosas, no estamos en ese punto todavía y no lo estaremos pronto aún, porque la IA generativa por definición es una multiplicación de probabilidades (...) no significa de que pueda funcionar por sí sola, no estamos todavía cerca hacia poder replicar el sentido común de las personas por más grande que sean nuestros algoritmos.

No estamos cerca a tener un algoritmo que te opere sin la presencia de un doctor y ese tipo de cosas, pero si estamos en la capacidad de tener el mejor asistente digital que te corrija la escritura, estilo (...) Si yo le pregunto a CHAT GPT: “¿Puedo comer tal comida si tengo diabetes?”, lo que me va a dar es la opinión más estable que se encuentra en su base de datos (...) El algoritmo funciona en base a frecuencias a cosas que puedan representarse de forma frecuente; entonces ciertamente está lejos de reemplazar de forma automática las personas.

¿Qué opina sobre el pedido de científicos y ejecutivos que pidan que las investigaciones en inteligencia artificial se detengan por 6 meses?

Creo de que no se debe de regular el avance de la tecnología ni la innovación, lo que se debe regular es la ética de las personas, cómo hacemos uso de una tecnología (...) porque queramos o no, va a suceder, si no lo desarrolla Estados Unidos, lo desarrollarán en China, lo resolverán en Rusia.

Entonces una herramienta como la inteligencia artificial es como un cuchillo que puede digamos ayudarte a salvar la vida como un doctor o puede ciertamente caer en manos e incluso sistemas autoritarios (...) La historia parece recordarnos nuevamente de que no se debe regular la tecnología, lo que se debe regular es la forma como hacemos uso de ella y además nuestra visión ética hacia ella.

¿Qué temas vas a tocar en Techusyo 2023?

Voy a hablar en Techsuyo, voy a dar unas charlas principales en el tema de Inteligencia artificial, voy a estudiar y un poco analizar con el público un problema que me parece fascinante(...) Las personas llegan a acuerdos en base a opiniones, entonces estoy desarrollando un algoritmo inteligente artificial el cual pueda generar opiniones en base a documentos, como por ejemplo, los proyectos de ley del Congreso (...). En teoría puede ayudar a los congresistas a aprobar leyes de una forma mucho más rápida (...) si es que tenemos un sistema el cual puede darte los puntos a favor y en contra de lo que sucede alrededor de una ley.

Invitamos a toda la gente a hablar de estos temas y muchos otros interesantes relacionados a Inteligencia artificial, innovación, tecnología, start ups, corporaciones; el 6 y 7 de septiembre en Arequipa.

Las entradas las encuentran en Techsuyo.org; hay entradas para estudiantes y también para la gente en general, cualquier persona está invitada el evento, sucederá en la Universidad Católica San Pablo.

Tenemos como objetivo también que estudiantes que no tengan recursos puedan acceder a entradas libres para que puedan ser parte del evento; entonces les invitamos a que nos manden a sus peticiones o la necesidad que tengan a través de la página web y esperamos de que sean dos días llenos de de innovación para mostrarles cómo se resuelve problemas en el Silicon Valley.