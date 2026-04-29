La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) desarrolló “FreeWheels”, la primera silla de ruedas inteligente manos libres en Latinoamérica, una innovación diseñada para mejorar la autonomía de personas con discapacidad motriz.

El proyecto fue reconocido internacionalmente durante la Conferencia Internacional de Robots y Sistemas Inteligentes (IROS) 2025, realizada en Hangzhou, China, donde obtuvo el segundo puesto por su desempeño en una demostración funcional.

Según datos del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD), en el Perú existen más de 380 mil personas con discapacidad motriz, muchas de las cuales enfrentan limitaciones en su desplazamiento cotidiano.

Tecnología permite controlar la silla con movimientos y voz

La silla inteligente utiliza algoritmos de inteligencia artificial que permiten al usuario desplazarse sin necesidad de utilizar las manos.

El sistema funciona mediante:

Sensores IMU , que miden orientación y aceleración

, que miden orientación y aceleración Comandos de voz , interpretados por algoritmos

, interpretados por algoritmos Movimientos corporales, que activan direcciones y velocidad

De acuerdo con Jhedmar Callupe Luna, líder del proyecto y docente de la Facultad de Ingeniería de la UTEC, el objetivo es ampliar oportunidades para las personas con discapacidad.

“FreeWheels es una solución de bajo costo que busca ampliar las oportunidades para que más personas con discapacidad puedan acceder a actividades como el deporte y el arte”, señaló el especialista.

Probada en deportes y danza con resultados positivos

El prototipo fue evaluado en entornos reales, incluyendo actividades deportivas y artísticas como:

Tenis en silla de ruedas

Vóley adaptado

Danza en silla de ruedas

Durante la conferencia internacional en China, un usuario ejecutó una coreografía de marinera, lo que permitió demostrar la precisión del sistema y obtener reconocimiento entre proyectos tecnológicos de alcance global.

La silla puede adaptar su comportamiento según la actividad que realiza el usuario.

Por ejemplo:

Movimientos suaves y armónicos para danza

para danza Respuestas rápidas para deportes competitivos

Proyecto apunta a convertirse en startup tecnológica

El desarrollo de FreeWheels forma parte de un trabajo interdisciplinario que integra ingeniería, salud y diseño, con el objetivo de lograr un sistema funcional y cómodo para el usuario.

Además, el proyecto busca consolidarse como una startup latinoamericana especializada en sistemas modulares de movilidad manos libres, lo que permitiría posicionar la innovación peruana en el ámbito internacional de la robótica.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 57,2% de las personas con movilidad reducida presenta enfermedades asociadas como hipertensión, diabetes u obesidad, lo que refuerza la importancia de promover tecnologías que faciliten la actividad física y la participación social.