El boom que revolucionó las gráficas en los videojuegos llegó a manos de la PlayStation 5, a finales de 2020, logrando que al menos ocho millones de personas hayan adquirido esta moderna consola de última generación, según los datos de Sony. Sin embargo, numerosos jugadores que aún cuentan con su antecesora (PS4) se han preguntado qué hacer con las ediciones de sus videojuegos en la nueva consola.

Para resolver esta duda, PlayStation lanzó una función que, según explican desde su página web, permitirá que algunos juegos de PS4 se puedan actualizar a la versión digital de PS5 del juego en la última consola. En ese sentido, si usted cuenta con juegos de la PS4 (físicos o digitales), aún podría aprovecharlos.

Cabe precisar que los video jugadores podrán actualizar títulos de PS4 a su versión de PS5, sin tener el juego original de la nueva consola. Para esto, se deberá contar con la versión física o digital del juego en PS4; lo que permitirá mejorar la resolución a una versión dinámica de 4K a 60 frames por segundo.

¿Cómo actualizar un juego elegible de PS4 en disco en una consola PS5 con unidad de disco?

Para actualizar un juego elegible de PS4 en disco a la versión digital de PS5, deberás tener una consola PS5 con unidad de disco. Los discos de juegos de PS4 no se pueden utilizar con la consola PlayStation®5 edición digital.

1. Inicia sesión en tu cuenta existente en la consola PS5 (o crea una cuenta).

Selecciona (o comprar con el precio de descuento) para descargar o comprar contenido. 6. Una vez finalizada la descarga, puedes jugar el título digital de PS5 insertando el disco del juego de PS4. Deberás tener el disco dentro de la consola cada vez que quieras jugar el juego.

De acuerdo a los pasos de PlayStation, para actualizar un disco de juego de PS4 a la versión digital de PS5, el disco de juego de PS4 debe provenir del mismo país que tu cuenta de PlayStation Network.

En el caso de presentarse problemas para actualizar, el usuario deberá consultar el país o la región en que se configuró su cuenta mediante la dirección residencial en Administración de cuentas.

¿Cómo actualizar un juego digital elegible de PS4 en una consola PS5 con unidad de disco o en una PS5 edición digital?

Para actualizar un juego digital elegible de PS4 que ya tengas a la versión digital de PS5:

1. Inicia sesión en tu cuenta existente en la consola PS5.

Selecciona (o comprar con el precio de descuento) para descargar o comprar contenido. 5. Una vez finalizada la descarga, puedes jugar el título de PS5.

Los juegos de PS4 canjeados como beneficio de PlayStation Plus, no son elegibles para una actualización a PS5, a menos que se indique lo contrario.

¿Qué juegos PS4 se pueden jugar en PS5?

De acuerdo a PlayStation, existe una gran mayoría de los más de 4000 juegos de PS4 que se puede jugar en consolas PS5; sin embargo, es posible que algunas funcionalidades que estaban disponibles en la consola PS4 no estén disponibles en las consolas PS5.

Además, algunos juegos de PS4 pueden presentar errores o comportamientos inesperados cuando se jueguen en consolas PS5. La compañía recomienda la constante actualización de la consola PS5 a la versión más reciente del software del sistema.

A continuación algunos juegos para actualizar: Assassin’s Creed Valhalla, Atelier Ryza 2, Guilty Gear Strive, Hitman 3 (digital version only), Immortals Fenyx Rising, King Oddball, The Elder Scrolls Online, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, Watch Dogs Legion, Sackboy: A Big Adventure, Star Wars: Jedi Fallen Order, WRC 9, Yakuza: Like a Dragon, Madden NFL 21, Maneater, Marvel’s Avengers, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Borderlands 3, Bugsnax, Fortnite, Mortal Kombat 11, Nioh, No Man’s Sky, Outriders, Planet Coaster, Resident Evil Village, RIDE 4, Dead by Daylight, Destiny 2, DIRT 5, Doom Eternal (save doesn’t transfer), FIFA 21, Final Fantasy 7 Remake, The Pathless.