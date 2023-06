Tamy Ariela sabe que es muy importante la presencia en plataformas digitales para su crecimiento como artista en la escena musical. Hoy, con herramientas sofisticadas para crear, mezclar, masterizar y distribuir audio, los músicos dan vida a su visión creativa con el avance tecnológico en todo sentido.

“En la música se ha generado un cambio el poder tener todo al alcance de los seguidores. Cuando inicié mi carrera musical sabía que las plataformas musicales serían de mucha ayuda para poder crecer. Son casi 15,000 oyentes mensuales en Spotify”, menciona la artista.

Tamy Ariela no solo usa las plataformas musicales para expandir y llegar a más seguidores sino también incorpora herramientas, como redes sociales, códigos QR, nuevas tendencias que ayuden a crecer y poder mantener a sus seguidores conectados con ella usando la nueva tecnología como un aliado para captar nuevos oyentes en su música.

Así la cantante de urban pop acaba de presentar su disco “Felices X Siempre” en plena evolución y crecimiento de su carrera como cantautora de su primer álbum, el cual fue grabado en Perú y Colombia.

“El disco está inspirado en mí, en las diferentes cosas que me han pasado o he sentido. Inicia con un track llamado “Allellita” que tiene un audio mío de cuando tenía 3 años y así mientras van avanzando las canciones va contando una historia, todo está conectado”, sostiene la intérprete de ‘Carita’.

Dentro de los aspectos técnicos, a Tamy le gusta estar involucrada en todos los aspectos musicales. Este tema no es la excepción y comparte coautoría con Dímelo Market, Ray Vila, Sherman & Fine y Hugo G. “Tuve la oportunidad de trabajar con varios productores como Antian Rose, Sherman & Fine, EAC On The Drums y Arturo Martínez en Colombia. Respecto a la mezcla y máster la mayoría de canciones las trabajó Sherman del estudio Sherman & Fine en Medellín y una canción estuvo a cargo del peruano Crone”.

A nivel personal, Tamy expresa que este trabajo ha sido importante para su carrera. Indica que, hasta la fecha, ha dejado una huella importante en su desarrollo. “Me di la libertad de crear un intro con audios antiguos, un track hablando y uno u otro hermoso lleno de audios de personas que quiero mucho. Pude dedicar canciones, pude elegir los nombres que quise. Hice lo que sentí correcto y eso lo hace especial. Creo que es un poco más profundo que lo que había hecho antes, pero solo un poco porque siempre he tratado de mantener la honestidad y la frescura en mis canciones”, agrega.

Dentro del disco todas las canciones salieron con videoclips en YouTube. Fueron trabajados con Lluside Films y Alessandra Villaverde y los visualizers con Sebastián Cabarique. “Todos los videos me encantan, pero creo que mis favoritos son “Felices X Siempre”, “Dos Extraños” y “La Mala””; propone.