Los límites para conectar a los usuarios de telefonía celular, ubicados en áreas recónditas o de nulo acceso a las señales móviles terrestres, son cada vez menores gracias a la tecnología “Direct to Cell”(D2C).

Solo seis países a nivel mundial contaban con esta novedosa herramienta: Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Chile. Ahora, tras una alianza comercial impulsada por Entel, Perú se convierte en el séptimo país en ocupar esta lista.

La asociación entre la empresa de telefonía y Space X, compañía de Elon Musk, se materializó con el lanzamiento de dicha conectividad, el martes 2 de diciembre, en el Cañón de los Perdidos (Ica).

En la actividad, participó el viceministro de Comunicaciones (MTC), Raúl García, a través de una videoconferencia desde la ciudad de Lima. El funcionario recibió un mensaje de texto de Fernando Angulo, vicepresidente de Redes de Entel Perú, desde el desierto de Ica.

Fernando Angulo, vicepresidente de Redes de Entel Perú, estuvo presente en el lanzamiento. en el Cañón de los Perdidos (Ica).

¿Cómo funciona?

La tecnología “D2C” opera en zonas donde no existe la red celular terrestre de ningún operador, como la citada locación en el desierto de Ica.

Su implementación en el país a manos de Entel, en camino a la segunda fase de dicho proyecto, ya permite a los usuarios enviar mensajes de texto, vía red satelital, sin importar el escenario remoto en el que se encuentren.

Esta se activará cuando el usuario se ubique en una zona sin servicio móvil. Según ha detallado la compañía, las áreas cubiertas “comprenderán el territorio peruano incluyendo las 200 millas marítimas”.

El lanzamiento de la tecnología D2C, que permite enviar mensajes de texto vía satélite, desde cualquier locación remota, se llevó a cabo en el Cañón de los Perdidos, en Ica.

“Los teléfonos celulares convencionales, los que todos tenemos, constantemente, van buscando validarse a la red celular terrestre. En el caso de las zonas donde no tenemos esas coberturas, el teléfono, al no encontrar la red terrestre, buscará la satelital”, explicó Angulo a Correo.

Representantes de la compañía telefónica y el MTC señalaron que esta será una valiosa y trascendental tecnología para el país. Además de complementar las redes móviles terrestres, hará posible las comunicaciones en casos de emergencia.

“El mensaje de texto sube al satélite, luego baja a la red terrestre, y finalmente se desplaza al teléfono celular (de destino)”, puntualizó.

La empresa de telefonía ofrece este servicio desde su plan postpago de S/29.90 en adelante. Además, ha invitado a sus usuarios a verificar si sus equipos móviles son compatibles con esta tecnología.