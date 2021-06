Luego del gallo que soltó Milett Figueroa mientras cantaba en ‘El Artista del Año’, Aldo Miyashiro no dudó en hacer unas críticas sobre su presentación. “Lamentablemente la canción te complicó muchísimo. En muchos momentos no llegaste, en otros desafinaste, hoy no ha sido una buena presentación”, sostuvo Miyashiro. (Fuente: América TV)