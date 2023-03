Alessandra Fuller salió al frente para hablar sobre su exagerado baile en su fiesta de compromiso con el abogado Francesco Balbi. La actriz estuvo en ‘Mande Quien Mande’ y aclaró que no tomó ni una gota de alcohol. “Quiero aclarar que era una reunión privada y en familia, y yo a puertas cerradas me aloco como yo soy. Se filtraron unos videitos, pero no se me pasaron las copas, yo no tomo. Es sin ningún estímulo”, expresó. (Fuente: América Televisión)