La ex chica reality Alejandra Baigorria reveló que su pareja, Said Palao, desea tener pronto hijos con ella. Sin embargo, la empresaria le habría dejado en claro que primero quiere casarse. “En una relación, no siempre van a querer la misma cosa y uno va a tener que ceder para hacer feliz a la otra persona”, expresó. (Fuente: América TV).