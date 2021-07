La esposa de Erick Elera no aguantó la molestia y frustración por las críticas que recibe de sus compañeras y por la incomodidad que sintió el último sábado porque no le dejaron cambiar de peinado y hacer los pasos que tenía en mente. “No tengo nada contra nadie y a pesar que dijeron muchas cosas de mí que no son ciertas y me tildan de mentirosa, solo quiero decir que soy una buena persona”, indicó. (Fuente: América TV)