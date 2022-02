Andrea San Martín es una declarada fanática del reggaetonero Anuel y no dudó en comprar entradas para asistir a su concierto en Lima; sin embargo, no le fue muy bien en un inicio. “De verdad es un desorden, la página no sé si ha colapsado... Quiero llorar porque en verdad no sé qué voy a hacer”, comentó muy afectada la influencer. Afortunadamente, la ‘ojiverde’ logró comprar sus entradas después de unas horas. (Fuente: Instagram @mama.porpartidadoble)