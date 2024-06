Andrea San Martín estuvo como animadora del aniversario de una emisora. Sin embargo, nunca se cruzó con el cantante Deyvis Orozco. Cada quien estuvo por su lado. Cuando fue consultada por América Hoy por qué no se hablan, ella mencionó que no tenía ningún problema. “No he tenido oportunidad de cruzármelo”, indicó. (VIDEO: América TV)