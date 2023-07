(Fuente: AméricaTV

Anthony Aranda reveló que no es celoso y que no le importaría que Melissa Paredes, su actual pareja, realice una escena de besos con Erick Elera en AFHS. “Le he dicho que me avise para no verlo”, expresó el bailarín entre risas.