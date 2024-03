El último martes, 12 de marzo, Blink-182 ofreció un inolvidable concierto por primera vez en nuestro país, que marcó el inicio de su gira por Sudamérica. La banda estadounidense, compuesta por Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge, no defraudaron con su repertorio e interpretaron éxitos como ‘I Miss You’, ‘All The Small Things’ y ‘What’s My Age Again’. Antes de su show, se presentó 6 Voltios y The Offspring, quienes se encargaron de dejar todo listo para el plato principal de la noche. (Video: Gianina Laredo)