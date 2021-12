Carlos Carlín se presentó en En Boda de Todos, donde reveló que había quedado con Johanna San Miguel para sacar un programa de TV, pero ella lo traicionó, aceptando la conducción de América Espectáculos. “Es el momento, sí (me traicionaste), son muchos años que he tenido esta pepa en la garganta para poderte decir eso, me dejaste por el chanchito de las noticias (América Espectáculos)”. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)