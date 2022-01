Christian Domínguez causó polémica al confesar que a veces controla la vestimenta que lleva Pamela Franco, sobre todo cuando él se encuentra de viaje. “A mí sí me pregunta. A veces estoy de viaje y me manda foto, me dice ‘¿Amor, te parece bien?’, y le digo ‘estás hermosa’, pero si no estoy en el país le digo ‘No vas a salir así porque no estoy yo’”, contó el cumbiambero. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)