El cantante de cumbia Christian Domínguez reapareció en televisión después de que se hiciera pública su infidelidad hacia su expareja, Pamela Franco. El ex conductor de ‘América Hoy’ fue cuestionado sobre los rumores que insinuaban que su representante era el responsable de facilitarle los contactos de sus amantes. “No, yo no tengo modus operandi, no es algo constante que pase en todos los conciertos”, aseguró. (Fuente: América TV)