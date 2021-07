La cantante y actriz Cielo Torres no pudo evitar quebrarse al recordar todo el proceso que ha tenido que vivir para hacer crecer su carrera artística. “He tenido muchos fracasos, muchas caídas donde he dicho que no sirvo para esto, me lo han dicho y me lo he dicho yo misma muchas veces, pero siempre existía una lucecita”, expresó Cielo Torres en ‘El Reventonazo de la Chola’. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)