La cantante comentó que su actual gira por dicho continente marcha sobre ruedas y no rechazó mudarse, a Europa o Estados Unidos, para continuar expandiéndose en la escena musical. “Si todo va bien, en algún momento, me va a tocar migrar para seguir abriéndome más puertas, buscando más oportunidades. No estoy lista, debo reconocerlo”, manifestó. (Fuente: Instagram @danieladarcourtoficial)