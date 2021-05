Denisse Dibos, una d los jurados de El Artista del Año, le comentó a José Luis Ríos Chikiplum que ella no estuvo de acuerdo en salvar a Fabio Agostini. Además. “Quiero decirte algo, no te equivoques, no todos estamos cegados por la belleza física de Fabio, yo quiero decir que no estuve de acuerdo en dar ese comodín tan temprano”. (FUENTE: AMÉRCUATV)