Deyvis Orosco se presentó en En boca de todos para aclarar que sus mascotas se encuentran en el albergue porque están remodelando su casa y, por ese motivo, no se encuentran en abandono. Ante este comentario, Tula Rodríguez afirmó lo siguiente: “las familias que tenemos mascotas yo tengo 2 adoptados, si yo me mudo voy con mis perros, si lo remodelo también estoy con mis perros. No es el común denominador que los perros vivan aparte”.