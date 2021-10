Diana Sánchez causó preocupación en el set de ‘Reinas del Show’ al no aparecer para el versus que tenía establecido frente a Gabriela Herrera. “Hoy día ha sido un poco complicado, así que no he podido ensayar. (...) Es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso al costado en la competencia”, fue el pedido que hizo la exchica reality visiblemente afectada. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)