Diego Val fue consultado en ‘El Artista del Año’ sobre su romance con Macarena Gastaldo, luego de que ella lo llamara “snack” en conversación con un reportero de Magaly Medina. “Ella sabrá sus motivos, yo creo que teníamos la suficiente confianza como para poder hablarlo. (...) Fui un caballero, me porté bien y si ahorita estoy hablando de Macarena es porque tú me pusiste en esta situación, no creas que me gusta hablar del tema”, sostuvo el cantante. (Fuente: América TV)