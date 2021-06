Luego que Choca Mandros agradeciera a Gisela Valcárcel por invitarlo a conducir junto a ella el Artista del Año, Giselo mostró su desacuerdo. “Tantos años conociendo a tu mami y no me convocado. No me ha dado la oportunidad, mira como le ha dado la oportunidad a la señora Janet y eso que yo sí tengo el cariño del público, ojo”. (FUENTE: AMÉRICA TV)