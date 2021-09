Edson Dávila, conocido como “Giselo”, se puso sentimental debido a que cuando estuvo en el elenco del programa de Gisela Valcárcel por varios años “nunca me agradecieron” . “Eso, ni usted me agradeció.... lo único que me han dicho es ‘estás gordo’”, refirió. Ello luego que Vania Bludau agradeció el trabajo que hacen los bailarines que acompañan a las participantes de “Reinas del show”. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)