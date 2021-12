Ante el esperado regreso de ‘Al fondo hay sitio’ en el 2022, Efraín Aguilar confirmó que no estará a cargo del retorno de la exitosa serie. “Yo no voy a estar en la producción general, porque tengo un encargo de la gerencia general que ellos han decidido que lo haga y me da mucha pena no estar ahora en ‘Al fondo hay sitio’”, aclaró. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)