Melissa Paredes apareció con un sorprendente look en una nueva gala de ‘EGS’ y no pudo evitar referirse al ampay que protagonizó Rodrigo Cuba en Piura. “Yo me he dado cuenta de algo esta semana, algo que pasa en nuestro país muchísimo y que es el machismo, en este país el machismo es abismal, Dios Santo, qué bestia, y nosotras mismas ah, nosotras mismas debemos cambiar eso y por respeto a Ale no voy a decir más”, dijo la exconductora. (Fuente: América TV