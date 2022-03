“Karla Tarazona le daba de lactar (a su hijo) en la Academia. Christian, tú sabes que en ese momento no éramos compañeros de trabajo y mi madre y yo le dábamos la razón a Karla porque esto no debió pasar, fue un error y el bebé tenía tan solo mesecitos. Es imposible Isabel que me digas que el bebé ya caminaba”, aseguró la comunicadora. Fuente: América TV