Ciudadanos no se resignaron a perderse el show de la cantante colombiana, por ello, debido a que no pudieron costear entradas, presenciaron el recital desde un malecón en la Costa Verde.. La situación fue captada por un usuario de TikTok, quien no dudó en mostrar el amplio grupo de gente, con celulares en mano, que se apersonó a dicha zona para escuchar los temas musicales de la reggaetonera. “La zona pobreza dándolo todo”, comentó el cibernauta. (Fuente: TikTok jimmygarrcia_)