Tras recibir varias críticas por asistir a una reunión íntima de la familia de Patricio Parodi, Flavia Laos aseguró que no le afecta en lo absoluto los comentarios. “De hecho yo no quería ir por ese tema, pero obviamente estuve con Vero el viernes y me dijo ‘tienes que ir, es un día especial para Majo, te queremos ahí', entonces cómo me lo voy a perder”, contó la joven influencer. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)