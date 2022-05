“En el documento de conciliación está todo (montos, visitas y más), pero eso no voy a comentar nada. Sin embargo, si ustedes quieren saber quién corre con los gastos ahorita, soy yo. Me estoy sacando la ‘mugre’ y no descanso por darle todo a mis hijos, pero ya me da cólera”, dijo de manera tajante Flor Polo en declaraciones para el programa ‘América Hoy’.